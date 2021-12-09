Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Batı illerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artarken, doğu illerinde ise 2 ila 4 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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