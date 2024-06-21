Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: 21 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre; Balıkesir ve Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı. Diğer illerimiz de ise hem yüksek sıcaklık hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yangın riskine karşı da tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale ve Balıkesir için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 42°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın(Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 30°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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