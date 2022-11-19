Meteoroloji'den 'son dakika' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Bugün 22.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 19, 2022
Kuvvetli Lodosun 20.11.2022 Pazar Günü Batı Kesimlerde Etkili Olmaya Devam Edeceği Tahmin Ediliyor! pic.twitter.com/G4hQ9I1Dtf
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