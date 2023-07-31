Meteoroloji'den tüm yurda 'sıcak hava' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak

Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:40

Güncelleme: 31.07.2023 - 19:40

Türkiye'de sıcak hava etkisini gösteriyor, Eyyam-ı bahur' sıcaklarının çarşamba gününden itibaren ülkeye giriş yapacağı belirtildi. Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

1-6 AĞUSTOS ARASINA DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'nde 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'nde 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

ÖĞLE SAATLERİNİ VERDİ

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ANKARA'DA 39 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İzmir’de 36-37 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.