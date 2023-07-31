Meteoroloji'den tüm yurda 'sıcak hava' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak
Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre 'Eyyam-ı bahur'un beklendiği yurtta, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Hava sıcaklığının İstanbul'da 34, Ankara'da ise 39 derecelere kadar çıkması bekleniyor.
Türkiye'de sıcak hava etkisini gösteriyor, Eyyam-ı bahur' sıcaklarının çarşamba gününden itibaren ülkeye giriş yapacağı belirtildi. Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
1-6 AĞUSTOS ARASINA DİKKAT
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'nde 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'nde 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece olacağının öngörüldüğü kaydedildi.
ÖĞLE SAATLERİNİ VERDİ
Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
ANKARA'DA 39 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.
İzmir’de 36-37 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.
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