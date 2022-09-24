Meteoroloji’den yeni rapor: Sıcak hava geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı hava durumu raporuna göre bugün bazı illerde yağış beklenirken yarın itibariyle sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SICAK HAVA GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre yağışlı hava yurdu terk ediyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği ve güneşli havanın yurt genelinde görüleceği tahmin ediliyor.
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