Metin Arolat'ın fenalaşıp düştüğü anlar ilk kez ortaya çıktı
İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan Metin Arolat, şarkı söylediği esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arolat'ın fenalaşıp düştüğü anlara ait görüntüler ilk kez ortaya çıktı.
İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Olayın ardından yapılan ilk müdahale sahnede gerçekleşti. Arolat, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Daha önce Metin Arolat'ın sahnede gülümseyerek şarkı söylediği, rahatsız görünmediği anların videosu yayınlamıştı.
Ekol TV'nin özel haberine göre, Arolat'ın fenalaşmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, sanatçının seyircilerin arasında oturarak şarkı söylediği ve bir anda kendinden geçerek masaya düştüğü anlar kaydedildi.
Etiketler: #Metin Arolat
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