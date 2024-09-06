Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu davası' açıklaması

Yayınlanma: 06.09.2024 - 21:31

Güncelleme: 06.09.2024 - 21:31

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Trabzon'da görülen davanın bugünkü 14. duruşmasında karar çıktı.

Aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi.

ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özel sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır.

Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır.



Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 6, 2024



