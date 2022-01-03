Çevreci 42 örgüt, Metin Lokumcu Davası'na çağrıda bulundu

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Lokumcu’nun ölümüne ilişkin ilk duruşma, 20 Aralık 2021'de gerçekleştirildi. SEGBİS’te yaşanan aksaklıkların damga vurduğu duruşmada, mahkeme heyeti, SEGBİS’te yaşanan aksaklıkların sürmesi nedeniyle sanıkların bir dahaki celsede mahkemede hazır bulunmalarına karar verip, duruşmayı 6-7 Ocak’a erteledi.

Önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü Trabzon Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesi, Çevre ve Ekoloji Örgütleri'nden toplu bir açıklama geldi. "Metin Lokumcu İçin Adalet" başlıklı açıklamada, öğretmen Metin Lokumcu'nun Hopa'da polisin kullandığı kimyasal gaz sonucu yaşamını yitirmesinin üzerinden 10 yıl 7 ay geçtiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "Doğadan ve yaşamdan yana olan herkesi davet ediyoruz" denildi.

Metin Lokumcu, polis müdahalesi sırasında yaşamını yitirdiği sırada 54 yaşındaydı.

HAYATI BOYUNCA DOĞADAN VE YAŞAMDAN YANA OLDU

Çevreci 42 derneğin yaptığı ortak açıklamada, Lokumcu'nun, "Hayatı boyunca doğadan ve yaşamdan yana" olduğu söylendi. Lokumcu'nun “Yeter be yeter” sözlerinin hatırlatıldan çağrıda "Doğadan ve yaşamdan yana olan herkesi davet ediyoruz. Biliyoruz ki Metin Lokumcu; biz O’nu unutursak… Doğayı ve yaşamı savunmaktan vazgeçersek… Adalet için mücadele etmezsek asıl o zaman ölür!" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Suyuna, toprağına, yaşam alanlarına sahip çıkan emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun, 31 Mayıs 2011'de Hopa’da polisin kullandığı kimyasal gaz sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 10 yıl 7 ay geçti.

Öğretmen Metin Lokumcu, hayatı boyunca doğadan ve yaşamdan yana oldu, bu uğurda bizlerle birlikte mücadele etti.

O'nun bu mücadelesinde ve dik duruşunda ne kadar haklı olduğu, şimdi her selde, her heyelanda yeniden hatırlanıyor; “Yeter be yeter” sözleri bir kez daha kulaklarda çınlıyor.

Metin Öğretmen şimdi;

Elinde bastonuyla taş ocağına karşı direnen İkizderelilerle,

'Munzur özgür akacak' diyenlerle,

'Kanalı değil İstanbul’u' savunanlarla,

'Nükleere inat yaşasın hayat' sloganı atanlarla,

Kömür solumak istemeyenlerle sokaklarda, dere başlarında, meydanlarda mücadelesine devam ediyor.

Metin Lokumcu'nun ekoloji mücadelesi şimdi bizlere emanet.

O, daima doğayı ve yaşamı savundu... Bizler de onu her alanda savunacağız!

Metin Lokumcu öğretmenin ölümünden sorumlu olan 13 polisin yargılandığı davanın, 6-7 Ocak 2022 tarihlerinde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasına;

Doğadan ve yaşamdan yana olan herkesi davet ediyoruz.

Biliyoruz ki Metin Lokumcu;

biz O’nu unutursak…

Doğayı ve yaşamı savunmaktan vazgeçersek…

Adalet için mücadele etmezsek asıl o zaman ölür!

İmzacılar:

Yeşil Artvin Derneği, Derelerin Kardeşliği Platformu, Karadeniz İsyandadır Platformu, Arhavi Doğa Koruma Platformu, Artvin Çevre Platformu, Alakır Nehri Kardeşliği, Aydın Çevre ve Kültür Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Bartın Platformu, Bakırtepe Çevre Platformu, Bursa Su Kolektifi, Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu, Çine Yaşam Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Fatsa Çevre Derneği, Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu, Fırtına İnisiyatifi, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Hemşin Yaşam Derneği, İkizdere Çevre Gönüllüleri, İkizköy Çevre Komitesi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Loç Vadisi Koruma Platformu, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Muğla Çevre Platformu, Munzur Koruma Kurulu (DEDEF), Munzur Çevre Derneği, Ordu Çevre Derneği, Polen Ekoloji, Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği, Samsun Çevre Platformu, Sinop Nükleer Karşıtı Platform, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Savunması, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Yeşilırmak Çevre Platformu, Yenişehir Çevre Platformu