Metin Lokumcu için 12 yıldır adalet arayışı sürüyor
Protesto eyleminde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası devam ediyor.
Artvin Hopa’da dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın kente ziyaretinden önce, 31 Mayıs 2011’deki protesto eylemlerinde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası devam ediyor.
Davanın 9’uncu duruşması bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Cumhuriyet’e konuşan Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, önceki duruşmada olaya ilişkin keşif taleplerinin reddedildiğini aktardı.
Duruşmanın iki gün sürecek olmasına anlam veremediklerini belirten Lokumcu, “Son dönemlerdeki yargı süreçleri ve katillerin kollanması gibi olaylar bizim de adalete inancımızı zedeliyor. Gelinen süreç ülkemizde üzücü olsa da yurttaşlar olarak yargıya güvenmek istiyoruz” dedi.
Dava avukatlarından Sercan Aran ise “Mahkeme başkanı değişti. Beraberinde mahkeme heyeti olay tutanağında imzası bulunan kolluk görevlilerinin dinlenmesine karar vermişti. 20 kişiye tebligat gitmiş görünüyor. Dahil olurlarsa tanık sıfatıyla dinlenecekler” dedi. Aran, adalet arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.
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