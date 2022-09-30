Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın sekizinci duruşması bugün görülecek
Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kente ziyareti öncesi gerçekleştirilen protesto eyleminde polisin biber gazlı müdahalesi sonucunda yaşamını yitirmişti. Lokumcu'nun ölümüne ilişkin dava bugün görülecek.
Artvin Hopa’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kente ziyareti öncesi, 31 Mayıs 2011’deki protesto eylemlerinde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın sekizinci duruşması bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Dava sürecinin uzamasının “yıldırıcı bir hal” aldığını ifade eden Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, “Babam, ülke bu günleri yaşamasın diye mücadele etmişti, yaşasaydı yine en önde olurdu. Karadeniz bölgesindeki yıkımlara sebep olan hidroelektrik santrallarına (HES) karşı mücadele etmişti. Mücadelesini sürdürüyoruz. Onun yolunda adalet aramaya devam edeceğim” diye konuştu.
Dava avukatlarından Sercan Aran da “Süreç, adalete erişebileceğimiz bir düzeyde ilerlemiyor. Sanıkların tamamını dinlemiş ve aile ile konuşmuş olan mahkeme başkanı değişti. Bu durumda adil bir yargılamadan bahsetmek mümkün değil. Bu duruşmada taleplerimizi yine ifade edeceğiz” dedi.
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