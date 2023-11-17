Metin Uca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Hayatını kaybeden televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zincirlikuyu Morgu'na götürüldü.
Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Uca'nın cenazesi sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsi işlemi tamamlanan Metin Uca'nın cenazesi avukatı ve yakınına teslim edildi. Uca'nın cenazesi Zincirlikuyu Morgu'na götürüldü.
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