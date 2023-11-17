Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı: 'Küllerimin İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum'
62 yaşında hayata veda eden Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı. Uca'nın bir programda kullandığı "Yakılarak ölüp küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum. Tören istemiyorum çünkü" ifadeleri gündem oldu.
Hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'nın son röportajında, vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.
"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"
YouTube'da yayımlanan "Haber Bahane" programına konuk olan Uca, "Yalnızlık korkun var mı" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum."
"İKİ YÜZLÜ CENAZE TÖRENLERİNİ İSTEMEDİĞİM İÇİN..."
Programda vasiyetinden de söz eden Metin Uca, şu ifadeleri kullandı:
"Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum."
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