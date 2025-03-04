Metrelerce sürüklenen araç ağaca çarptı: Polis memuru kurtarılamadı!
Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip, bahçedeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Yasin Turan, hayatını kaybetti.
Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı’nda dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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