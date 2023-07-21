Metris Cezaevi önünde araç sürücüsüne saldırdılar

Esenler'de, Metris Cezaevi önünde bir minibüs sürücüsü, aracı içinde bir grup tarafından darbedildi.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:06
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Olay, dün öğle saatlerinde Esenler'e bağlı 15 Temmuz Mahallesi Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaşandı.

Bilinmeyen bir nedenle minibüs şoförü ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, sonucu minibüs şoförünün yanına giden grup, şoförü araç içinde darbetmeye başladı.

Gruptakiler, aracın her iki kapısını da açarak şoföre saldırdı. Arbede nedeniyle bölgede oluşan trafik oluştu.

Sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. 

 


Metris Minibüs CEZAevi

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