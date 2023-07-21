Metris Cezaevi önünde araç sürücüsüne saldırdılar
Esenler'de, Metris Cezaevi önünde bir minibüs sürücüsü, aracı içinde bir grup tarafından darbedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenler'e bağlı 15 Temmuz Mahallesi Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaşandı.
Bilinmeyen bir nedenle minibüs şoförü ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, sonucu minibüs şoförünün yanına giden grup, şoförü araç içinde darbetmeye başladı.
Gruptakiler, aracın her iki kapısını da açarak şoföre saldırdı. Arbede nedeniyle bölgede oluşan trafik oluştu.
Sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Eğitimde acı tablo...
- Ferdi Tayfur'un kızına kaset şantajı!
- 'Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
- CHP'den Tanju Özcan kararı!
- Eğitimde büyük çöküş!
- Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı!