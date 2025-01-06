Metro çalışması sırasında LPG hattı delindi!
Kocaeli'nde belediye tarafından metro inşaatı için zemin etüdü kazısı yapıldığı sırada delinen borunun doğalgaz değil, LPG hattı borusu olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren metro hattı için zemin etüt çalışması sırasında gaz aktarımı yapılan bir boru delindi.
Ekipler, tarafından tedbir amaçlı borudaki gaz akışı kesildi.
İncelemede, borunun Körfez Limanı’ndan gemilerle gelen LPG'nin gaz dolum tesislerine aktarılmak için kullanıldığı belirlendi.
Borunun onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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