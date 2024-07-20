Metro İstanbul duyurdu: Bu metro hattında seferler gecikmeli yapılacak
İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması yapılacağı ve çalışma süresince seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı duyuruldu.
İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle seferlerin gecikmeli yapacağı duyuruldu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.
Ray bakım çalışmasının ardından 5 Ağustos 06.00’dan itibaren seferlerin normale döneceği bildirildi.
#MetroDuyuru #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 20, 2024
M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeni ile, 20 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasında seferler gecikmeli olarak yapılacaktır.
Saat 06.00 itibarıyla seferler normale dönecektir.…
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