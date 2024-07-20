Metro İstanbul duyurdu: Bu metro hattında seferler gecikmeli yapılacak

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması yapılacağı ve çalışma süresince seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:11
Metro İstanbul duyurdu: Bu metro hattında seferler gecikmeli yapılacak
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İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle seferlerin gecikmeli yapacağı duyuruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.

Ray bakım çalışmasının ardından 5 Ağustos 06.00’dan itibaren seferlerin normale döneceği bildirildi.


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