Metro İstanbul duyurdu: Bu metro hattında seferler gecikmeli yapılacak

Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:11

Güncelleme: 20.07.2024 - 21:11

İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle seferlerin gecikmeli yapacağı duyuruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.

Ray bakım çalışmasının ardından 5 Ağustos 06.00’dan itibaren seferlerin normale döneceği bildirildi.