Metro İstanbul duyurdu: Kapalı istasyonlar açıldı!
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının açıldığı aktarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından başlayan protestolar nedeniyle İstanbul Valiliği, bazı metro istasyonları ile hatları kapatma kararı almıştı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istasyonların yeniden ulaşıma açıldığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 26, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır. https://t.co/kTuzhqDB3y
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #istanbul valiliği #metro istanbul #Ulaşım
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