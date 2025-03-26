Metro İstanbul duyurdu: Kapalı istasyonlar açıldı!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının açıldığı aktarıldı.

Metro İstanbul duyurdu: Kapalı istasyonlar açıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 08:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından başlayan protestolar nedeniyle İstanbul Valiliği, bazı metro istasyonları ile hatları kapatma kararı almıştı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istasyonların yeniden ulaşıma açıldığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #istanbul valiliği #metro istanbul #Ulaşım

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