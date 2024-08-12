Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:30
Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.


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