Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, yol güzergahında bir karayolu aracının arızalanması nedeniyle Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın güzergahında bir karayolu aracının arızalanması nedeniyle seferler bir süre Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.
Araç, İBB ekiplerinin çalışmasıyla yoldan çekildi.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadesine yer verildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 25, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/LeMp5bWV5m
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