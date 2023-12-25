Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, yol güzergahında bir karayolu aracının arızalanması nedeniyle Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:58
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın güzergahında bir karayolu aracının arızalanması nedeniyle seferler bir süre Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.

Araç, İBB ekiplerinin çalışmasıyla yoldan çekildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadesine yer verildi.


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