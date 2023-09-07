Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle İstanbul’da Kirazlı-Kayaşehir metro istasyonunu su basmış ve seferlerde düzenlemeye gidilmişti. Son olarak Metro İstanbul'dan yeni bir açıklama geldi.

AA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 06:33
Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama
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İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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