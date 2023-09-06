Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketi ile ilgili açıklama!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada "Kırklareli'nde hâlâ 1 kişi kayıp. İğneada'da arama çalışması devam ediyor" dedi.
Kırklareli ve İstanbul'da dün yaşanan sel felaketinde arama kurtama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Sel felaketindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nde hâlâ bir kişinin kayıp olduğunu ve çalışmalara 900 kişinin katıldığını belirtti.
"564 KONUT, 744 İŞYERİNİ SU BASTI"
"Ön zarar tespitinin çoğunu yaptık. Akabinde kesin zarar tespitini yapacağız" diyen Yerlikaya, "İstanbul’da 5 ilçede 564 konut, 744 işyerini su bastı" bilgisini paylaştı.
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