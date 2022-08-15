Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 15, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır.
METRODA ARIZA
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.
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