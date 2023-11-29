Metro İstanbul'dan seferlere 'Galatasaray maçı' düzenlemesi
Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Manchester United maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray bugün evinde
Manchester United'ı konuk edecek. İstanbul'da oynanacak dev maç nedeniyle Metro
İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde düzenlemeye gittiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro
İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer
yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 29 Kasım Çarşamba
günü (bugün) gerçekleşecek Galatasaray-Manchester United futbol karşılaşması
nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımda 18.45-20.30 saatleri arasında
Yenikapı-Hacıosman metro seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile
Yenikapı-Seyrantepe istasyonları arası aktarmasız seferler yapılacağı
belirtildi.
5 DAKİKA ARALIKLAR İLE AKTARMASIZ SEYRANTEPE-YENİKAPI
SEFERLERİ YAPILACAK
Açıklamada, "Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır. Özel aracı ile gelmek isteyen yolcularımız aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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