Metro İstanbul'dan seferlere 'Galatasaray maçı' düzenlemesi

Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Manchester United maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:10
Metro İstanbul'dan seferlere 'Galatasaray maçı' düzenlemesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray bugün evinde Manchester United'ı konuk edecek. İstanbul'da oynanacak dev maç nedeniyle Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde düzenlemeye gittiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 29 Kasım Çarşamba günü (bugün) gerçekleşecek Galatasaray-Manchester United futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımda 18.45-20.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman metro seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe istasyonları arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

5 DAKİKA ARALIKLAR İLE AKTARMASIZ SEYRANTEPE-YENİKAPI SEFERLERİ YAPILACAK

Açıklamada, "Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır. Özel aracı ile gelmek isteyen yolcularımız aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.


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