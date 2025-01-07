Metro istasyonunda tekmeli yumruklu saldırıya uğradı!

Bursa'da kimliği belirsiz kişi, metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkarken kendisine omuz atığını iddia ettiği kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Metro istasyonunda tekmeli yumruklu saldırıya uğradı!
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:08

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Davutdede Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, yürüyen merdivenlerden çıkarken kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, bekleme alanına çıktığında tekme ve yumrukla dövmeye başladı.

İstasyondaki yolcuların tepkisi üzerine şüpheli, darbettiği kişiyi bıraktı.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #Bursa #darp #metro

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