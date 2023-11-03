Son Dakika: Metrobüs durağında alarm! Şüpheli paket patlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağı 'şüpheli paket' gerekçesiyle boşaltıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 18:28
Son Dakika: Metrobüs durağında alarm! Şüpheli paket patlatıldı
Abone Ol google-news

Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması devam ediyor.

PATLATILDI

Metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanmışlardı...137 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanmışlardı...137 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Mardin'de şüpheli olay: 25 yaşındaki kadın 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü!

Mardin'de şüpheli olay: 25 yaşındaki kadın 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü!
Aydın'da şüpheli ölüm: Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu!

Aydın'da şüpheli ölüm: Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu!

En Çok Okunan Haberler