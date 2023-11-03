Son Dakika: Metrobüs durağında alarm! Şüpheli paket patlatıldı
Son dakika haberi... İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağı 'şüpheli paket' gerekçesiyle boşaltıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.
Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekibi ve polis ekiplerin çalışması devam ediyor.
PATLATILDI
Metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.
Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Laik eğitime yine hançer!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!