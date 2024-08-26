Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle kapatılmıştı: Cennet Mahallesi Durağı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 08:15
Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle kapatılmıştı: Cennet Mahallesi Durağı açıldı
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İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde 23 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

3 gün boyunca çalışmaların sürdüğü durak saat 06.00'da tekrar kullanıma açıldı. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren durağa gelen yurttaşlar Beylikdüzü istikametinde metrobüs kullanmaya başladı.


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