Metrobüs yoluna atlayan genç hastanelik oldu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 22:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 22:00

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne giden metrobüs, Askerlik Şubesi mevkiinde D -100 Karayolu'nu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı.

Aracın ön camı kırılırken savrularak yola düşen genç için ambulans çağrıldı. Kimliği belirlenemeyen ve neden yola atladığı bilinmeyen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, metrobüs seferleri bir süre aksayarak tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.