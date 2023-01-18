Metrobüs yoluna atlayan genç hastanelik oldu

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye metrobüs çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 22:00
Metrobüs yoluna atlayan genç hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne giden metrobüs, Askerlik Şubesi mevkiinde D -100 Karayolu'nu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı.

Aracın ön camı kırılırken savrularak yola düşen genç için ambulans çağrıldı. Kimliği belirlenemeyen ve neden yola atladığı bilinmeyen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, metrobüs seferleri bir süre aksayarak tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.


Metrobüs

En Çok Okunan Haberler