Küçükçekmece'de hareketlilik! Metrobüs üst geçidinden atladı

İstanbul Küçükçekmece'de, Sefaköy metrobüs durağının üst geçidinden bir kişi bilinmeyen bir nedenle atladı. Yaralanan yurttaş hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11 Ocak 2023 - 23:01
Küçükçekmece'de hareketlilik! Metrobüs üst geçidinden atladı
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Sefaköy metrobüs durağındaki köprüden aşağıya atlayan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralıyı tedavisi yapılması için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.


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