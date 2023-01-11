Küçükçekmece'de hareketlilik! Metrobüs üst geçidinden atladı
İstanbul Küçükçekmece'de, Sefaköy metrobüs durağının üst geçidinden bir kişi bilinmeyen bir nedenle atladı. Yaralanan yurttaş hastanede tedavi altına alındı.
Sefaköy metrobüs durağındaki köprüden aşağıya atlayan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralıyı tedavisi yapılması için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
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