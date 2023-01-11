Küçükçekmece'de hareketlilik! Metrobüs üst geçidinden atladı

Yayınlanma: 11 Ocak 2023 - 23:01

Güncelleme: 11 Ocak 2023 - 23:01

Sefaköy metrobüs durağındaki köprüden aşağıya atlayan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralıyı tedavisi yapılması için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.