Metrobüste direk dansı: Yolcular şaşkına döndü
İstanbul'da Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüste, bir yurttaşın akrobatik hareketleri, yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.
Yolculuk esnasında bir yurttaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.
Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir yurttaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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