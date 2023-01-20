Metrobüste direk dansı: Yolcular şaşkına döndü

İstanbul'da Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüste, bir yurttaşın akrobatik hareketleri, yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:39
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.

Yolculuk esnasında bir yurttaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.

Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir yurttaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. 



Metrobüs direk dansı

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