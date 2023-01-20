Metrobüste direk dansı: Yolcular şaşkına döndü

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:39

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:39

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.

Yolculuk esnasında bir yurttaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.

Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir yurttaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.



