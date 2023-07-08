Metrobüste yangın paniği!
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüsün motorunda yangın çıktı. Alevler arka koltukların altından yükselirken yolcuların korkuyla aracı terk ettiği anlar kameralara yansıdı.
Avcılar-Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki metrobüsün motorunda başlayan yangında alevler arka koltuklar altından yükseldi. Aracın içinde yangın çıktığını gören yolcular bağırarak şoförü uyardı. Büyük korku yaşayan yolcular şoförün metrobüsü durdurmasıyla kendini dışarı attı.
Çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Müdahalenin ardından metrobüsün çekildiği öğrenildi.
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