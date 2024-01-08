Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: 'Kapa çeneni, bu bayrağı istediğim yerde açarım!'
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul’da bir grubun metroda Tevhid bayrağı açarak yolculuk yaptığı görüldü. Tevhid bayrağı açılmasına tepki gösteren yolcu ile tartışan grup, ”Gençleri provoke edemezsin. Bu bayrağı istediğim yerde açarım” sözlerini kullandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Siyasette ‘hilafet’ tartışmaları devam ederken; sosyal
medyada paylaşılan görüntülerde İstanbul’da bir grubun metroda Tevhid bayrağı
açarak yolculuk yaptığı anlar görüldü.
Bayrağı taşıyan gruba tepkiler gecikmeden, gelen tepkiler
üzerine grupta bulunanlar ile yolcular arasında tartışma çıktı.
Gruba tepki gösteren bir kadın "Burası laik bir ülke burada bu bayrağı açamazsınız” dedi.
"HİÇBİR ALLAH'IN KULU KARIŞAMAZ"
Grupta bulunan bir kişi bayrağı göstererek kendini savundu, “Burası
Müslüman bir ülke istediğim yerde bu bayrağı açarım, hiçbir Allah’ın kulu da
karışamaz” dedi.
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