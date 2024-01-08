Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: 'Kapa çeneni, bu bayrağı istediğim yerde açarım!'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:43

Güncelleme: 08.01.2024 - 19:43

Siyasette ‘hilafet’ tartışmaları devam ederken; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İstanbul’da bir grubun metroda Tevhid bayrağı açarak yolculuk yaptığı anlar görüldü.

Bayrağı taşıyan gruba tepkiler gecikmeden, gelen tepkiler üzerine grupta bulunanlar ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Gruba tepki gösteren bir kadın "Burası laik bir ülke burada bu bayrağı açamazsınız” dedi.

"HİÇBİR ALLAH'IN KULU KARIŞAMAZ"

Grupta bulunan bir kişi bayrağı göstererek kendini savundu, “Burası Müslüman bir ülke istediğim yerde bu bayrağı açarım, hiçbir Allah’ın kulu da karışamaz” dedi.