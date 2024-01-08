Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: 'Kapa çeneni, bu bayrağı istediğim yerde açarım!'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul’da bir grubun metroda Tevhid bayrağı açarak yolculuk yaptığı görüldü. Tevhid bayrağı açılmasına tepki gösteren yolcu ile tartışan grup, ”Gençleri provoke edemezsin. Bu bayrağı istediğim yerde açarım” sözlerini kullandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:43
Abone Ol google-news

Siyasette ‘hilafet’ tartışmaları devam ederken; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İstanbul’da bir grubun metroda Tevhid bayrağı açarak yolculuk yaptığı anlar görüldü.

Bayrağı taşıyan gruba tepkiler gecikmeden, gelen tepkiler üzerine grupta bulunanlar ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Gruba tepki gösteren bir kadın "Burası laik bir ülke burada bu bayrağı açamazsınız” dedi.

"HİÇBİR ALLAH'IN KULU KARIŞAMAZ"

Grupta bulunan bir kişi bayrağı göstererek kendini savundu, “Burası Müslüman bir ülke istediğim yerde bu bayrağı açarım, hiçbir Allah’ın kulu da karışamaz” dedi.



tevhid bayrağı

İlgili Haberler

Elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan şahsı darbetmişti... İfadesi ortaya çıktı: 'Suudi Arabistan' ayrıntısı dikkat çekti

Elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan şahsı darbetmişti... İfadesi ortaya çıktı: 'Suudi Arabistan' ayrıntısı dikkat çekti
Türkiye Barolar Birliği'nden 'tevhid bayrağı' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği'nden 'tevhid bayrağı' açıklaması
Destici de 'modaya' uydu: ‘Tevhid’ bayrağı açtı

Destici de 'modaya' uydu: ‘Tevhid’ bayrağı açtı

En Çok Okunan Haberler