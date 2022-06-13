Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı: Erken seçim için tarih verdi
Gündemden düşmeyen erken ve baskın seçim iddialarına ilişkin bir yorum da Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında' açıklamasına karşın Sencar sosyal medya paylaşımında sonbaharda erken veya baskın seçim olacağı öngörüsünü yineledi.
Dün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla” açıklamasında bulunmuştu.
ÖZER SENCAR'DAN ERKEN SEÇİM İDDİASI
Daha önce "Erdoğan için seçim zamanı yoktur. Ne zaman kazanacağını hissederse seçim zamanı o zamandır" açıklamasında bulunan Metropoll Araştırma'nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası Twitter hesabı üzerinden erken ve baskın seçim iddiasını yineledi.
Sencar, "Eldeki verilerden ve aktörlerin bildiğimiz özelliklerinden hareketle bu yıl sonbaharda erken veya baskın seçimin olacağını düşünüyorum. Erdoğan’ın Haziran 2023’ten söz etmesi muhalefeti istediği istikamette yönlendirme amaçlıdır diye düşünüyorum" dedi.
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