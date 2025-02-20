MetroPOLL’den çarpıcı anket: 'Kim dost, kim düşman?'
MetroPOLL Araştırma, hangi ülkelerin 'dost' hangi ülkelerin 'düşman' olarak görüldüğünü ölçmek amacıyla anket çalışması yaptı. İlk üç sırada İsrail, ABD ve Almanya çıktı.
MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2024-Ocak 2025' anketinde, yurttaşların ülkelere bakış açısını ölçtü.
28 ilde 1558 seçmenle yapılan ankette, bazı ülkelere bakış açısı soruldu. Buna göre, halkın 'dost' olarak gördüğü ülkeler sıralamasında Japonya ilk sırada yer alıyor. 'Düşman' kategorisinde ise İsrail ilk sırada.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketin sonucu şöyle:
Halkımızın bir kısım ülkelere yönelik hissiyatı. pic.twitter.com/XHlZwvH0md— Ozer Sencar (@ozersencar1) February 20, 2025
Etiketler: #MetroPOLL Araştırma #ANKET #ülke
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