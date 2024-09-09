Metropoll’ün araştırması gündemde… Özer Sencar’dan CHP’ye uyarılar: 'Bir beş yıl daha hediye ederler'

Metropoll Araştırma’nın yaptığı ankette 31 Mart’tan bu yana anketlerde birinci çıkan CHP bu özelliğini kaybettiği ve AKP’nin birinci sıraya oturduğu görülüyordu. Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, bu araştırmanın ardından yaptığı paylaşımda “Bu kafayla giderlerse CB’lığını bir beş yıl daha hediye ederlerse hiç şaşırmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Metropoll’ün araştırması gündemde… Özer Sencar’dan CHP’ye uyarılar: 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 18:31

Metropoll Araştırma’nın Ağustos ayında yaptığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketinin sonuçlarında 31 Mart’tan bu yana anketlerde birinci çıkan CHP bu özelliğini kaybettiği ve AKP’nin birinci sıraya oturduğu görülüyordu.

Aynı anketin sonuçlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP lideri Özgür Özel’in beğeni puanları gerilerken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni puanı artmış olarak yansımıştı.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, bu araştırmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Sencar’ın paylaşımı şu şekilde:

“CHP yanlısı sol çevreler ve CHP’li yetkililer yıllardır tekrarla yaptığımız yazılı sözlü uyarıları dikkate almadılar. Bunlar:

1.  Erdoğan’ı ve halkı tanımıyorsunuz. 

2. Paralı askerlerin gayretleri ve masa başı bulgularla iktidar veya devamlı olarak birinci olamazsınız.

3. Beklemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda bize soracağınız doğru soru “bizi niye böyle gösteriyorsunuz değil niye böyle bir sonuçla karşılaştık?” olmalıdır.

4. CB seçimi öncesinde 2 yıl boyunca KK’nın doğru aday olmadığı, KK’nın Erdoğan’ın tercihi olduğunu söyledik durduk.

5. Siyaseti iyi bildiğini düşünen ve öyle konuşan bir kısım sol çevreler bu hamakatleri ile CB’lığını Erdoğan’a bir beş yıl daha hediye ettiler.

6. Bu kafayla giderlerse CB’lığını bir beş yıl daha hediye ederlerse hiç şaşırmamak gerekir.

7. Genel seçimlerle yerel seçimleri etkileyen dinamikler çok farklıdır. Bu realiteyi bile bilmeyen düşünemeyen siyaset erbabı ile nereye varacaksınız.”


Etiketler: #Özer Sencar #MetroPOLL Araştırma #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #Recep Tayyip Erdoğan

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