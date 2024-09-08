Canlı yayın öncesi ABD'de seçim anketleri açıklandı

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor.

Canlı yayın öncesi ABD'de seçim anketleri açıklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 20:09

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.

Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #ANKET #anket sonuçları #ABD

İlgili Haberler

ORC Araştırma'dan dikkat çeken CHP anketi: Yükselişe katkı sağlayan isimler belli oldu

ORC Araştırma'dan dikkat çeken CHP anketi: Yükselişe katkı sağlayan isimler belli oldu
İktidara yakın araştırma şirketinden çarpıcı anket: CHP arayı açıyor, dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' ayrıntısı

İktidara yakın araştırma şirketinden çarpıcı anket: CHP arayı açıyor, dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' ayrıntısı
SONAR'ın son seçim anketi açıklandı: Oy farkı 13 puan oldu!

SONAR'ın son seçim anketi açıklandı: Oy farkı 13 puan oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler