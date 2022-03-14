MetroPOLL’ün kurucusu Özer Sencar’a göre AKP ve MHP'nin seçim yasası teklifi ‘bir taşla üç kuş’
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, AKP ve MHP tarafından TBMM'ye sunulan seçim yasası teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sencar, seçim yasası teklifini ‘bir taşla üç kuş’ olarak niteledi.
AKP ve MHP uzun zamandır çalıştıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.
Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye düşürülmesi, seçime girme yeterliliğinde Meclis’te grup olma şartının kaldırılması gibi değişiklikleri içeren düzenlemedeki en tartışmalı madde ise ittifakların milletvekili sayılarını belirleme sürecine ilişkin teklif oldu.
Teklif kabul edilirse seçim bölgelerinde ittifaklar üzerinden alınan ‘artık oylarla’ milletvekili çıkarma durumu ortadan kalkıyor.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar da, AKP ve MHP tarafından TBMM'ye sunulan seçim yasa taslağı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
"NASIL, BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ"
Sencar, Twitter hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:
- Seçim yasısı ‘millet ittifakı’ndaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları beş-altı puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini etkiler.
- Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım ‘millet ittifakı’ bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz.
Seçim yasısı Millet ittifakındaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları 5-6 puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin CB adayının belirlenmesini etkiler.— Ozer Sencar (@ozersencar1) March 14, 2022
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