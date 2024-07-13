Tekirdağ’da anız yangını: 500 dönüm zarar gördü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple
çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye
gelerek söndürme çalışması başlattı.
500 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU
İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara
yayılan yangın dron ile havadan da görüntülendi.
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