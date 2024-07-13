Tekirdağ’da anız yangını: 500 dönüm zarar gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 18:00
Tekirdağ’da anız yangını: 500 dönüm zarar gördü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı.

500 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara yayılan yangın dron ile havadan da görüntülendi.



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