Bursa'da büyük fabrika yangını... Kimyasal maddeler yandı: Köy boşaltılabilir!
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali bulunduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi'nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman patlamalar yaşandı.
Bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Kestel, Gürsu ve İnegöl'den çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı bildirildi.
KİMYASAL MADDE ENDİŞESİ
Boyahanedeki solvent kimyasal maddelerinin de yanması sebebiyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.
Bursa'da büyük fabrika yangını...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 5, 2024
Kimyasal maddeler yandı: Köy boşaltılabilir!
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