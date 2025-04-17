Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü: Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
ÖMER ÇELİK: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kaydetti:
"Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.
Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum.
Osman amcamızın mekanı cennet olsun.
Başımız sağ olsun."
Etiketler: #Mevlüt Çavuşoğlu #Ömer Çelik #Alanyaspor
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