Mevsim değişikliği depresyona sebep olabilir

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:00

Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, mevsimsel depresyonun sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabileceğini belirterek yapılan araştırmaların hava sıcaklığının ve gün ışığının insan psikolojisine etkileri olduğunu söyledi. Küçük, “Kış aylarında daha yorgun, düşük enerjili ve yüksek kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederken, bahar aylarında bitkilerde de olduğu gibi daha canlı, enerjimizin daha yüksek ve daha az kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederiz'' diye konuştu.

'YORGUNLUK, BAŞ AĞRISI ORTAYA ÇIKAR'

Havalardaki ani değişimler sonucunda biyolojik ve ruhsal değişimler yaşandığını söyleyen Küçük, “Havadaki ani değişimler sonucunda depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, çatışmaya meyilli olma durumu, yorgunluk hali, eklem ve baş ağrıları, uykuya dalmada problemler veya aşırı uyuma, yeme değişimleri gibi kişiden kişiye farklılık gösteren durumlar ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

'STRESTEN UZAK DURMAK GEREK'

Serotonin seviyesinin önemine dikkat çeken Küçük, “Serotonin, psikolojimizin dengede olmasını sağlayan, zindelik, mutluluk, canlılık hissi veren, uyku döngümüzün düzenlenmesine yardımcı olan dikkatimizi toplamamızı destekleyen, beyindeki hücreler arasındaki iletişimi sağlayan bir kimyasaldır. Serotonin eksiliğinde, yorgun ve sıkılgan ruh hali, kaygıların artması, mutsuzluk, uykuya dalmakta veya uykuya geçişlerde güçlük çekme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden serotonin seviyesinin dengede olması psikolojik ve fizyolojik sağlık açısından önem taşımaktadır. Bu seviyeyi dengede tutabilmek için egzersiz yapmak, gün ışığında zaman geçirmek, stresten uzak durmak gerekmektedir” dedi.