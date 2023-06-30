Meydan savaşı gibi 'yolcu kapma' kavgası: Polis havaya ateş açtı!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:33

Güncelleme: 30.06.2023 - 17:33

Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı İstanbul Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen firmalar yolcu kapma yarışına girdi. Bu sırada iki firma çalışanları arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, kavgaya polis müdahale etti. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Taraflar oradan uzaklaşırken, o anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.