Meydan’dan LYSA’ya övgü: 'Lüleburgaz olağanüstü bir esere sahip'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:20

Güncelleme: 04.10.2023 - 16:20

Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesi, 2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı etkinlikleri kapsamında "Mudanya’dan Lozan’a Trakya’nın Kurtuluşu" konulu ‘Çınaraltı Sohbetleri’ düzenledi.

Gazetemiz yazarı tarihçi Sinan Meydan’ın konuk olduğu etkinlik Zübeyde Hanım Parkı’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Celal Pir’in yaptığı etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başkan yardımcıları Leyla Güncer, Gökhan Kaya Atay, Kemal Pektaş ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Meydan, Mudanya Antlaşması’ndan Lüleburgaz Kongresi’ne, Lozan’dan Trakya’nın kurtuluşuna kadar olan süreci bilgi ve belgeleriyle anlattığı söyleşide o süreci adeta yeniden yaşattı.

Söyleşi sonrasında Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Sinan Meydan ve Celal Pir’e çiçek takdim etti.

"KÜLTÜRÜN VE SANATIN CANLI OLMASI NEFES ALMAMIZI SAĞLAR"

Öte yandan söyleşi öncesinde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’ni gezen Sinan Meydan, LYSA’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ile Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’ni gezen Sinan Meydan; Cahit Irgat Salonu, Budak Çal Salonu, deneysel sahne ve çok amaçlı salonda incelemelerde bulundu.

Kompleksin Lüleburgaz’ın kültür sanat hayatına sağlayacağı katkıya vurgu yapan Meydan, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyelerin kültüre sanata önem vermeleri o kadar kıymetli ki, biraz önce o müthiş kompleksi gezdik. Ben Türkiye’yi ve dünyayı dolaşan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, olağanüstü bir esere sahip Lüleburgaz. Kültürün sanatın canlı olması demek nefes almamızı sağlar. Zengin olabilirsiniz, cebinizde paranız olabilir, fabrikalarınız olabilir ama tiyatronuz yoksa, sanat galeriniz yoksa, edebiyattan, kültür sanattan uzaksanız fakirsiniz. O fakirliği yenmek için kültüre sanata ihtiyacımız var, nefes alabilmek için insanlaşabilmek için kültüre sanata ihtiyacımız var. Belediyelerin bu konudaki çabaları her türlü takdirin üstündedir. Burada buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”