Meyve fiyatlarındaki değişkenlik dikkat çekiyor: Fiyatlar cep yakıyor

TAYLAN GÜLKANAT

Yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri pazar tezgahlarında ve market raflarında alıcısını beklerken tüketici ise meyve fiyatlarındaki yükseklik yüzünden meyve almadan önce iki kez düşünüyor. Ankara Çankaya’da bulunan bir pazarda kirazın kilosu 120-150 lira arasında değişirken eriğin kilosu da 100-120 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Pazarda karpuzun kilosu 25, muzun 70, kavunun 100, çileğin ise 120 liradan satışa sunuluyor. Pazar yerine çok yakın bir yerde bulunan bir markette ise fiyatlar pazara göre oldukça değişkenlik gösteriyor...

Söz konusu markette kavunun kilosu pazardakinin yarı fiyatına yani 50 liraya satılırken, muz ise pazarın 2 katı fiyatına yani 140 liraya satılıyor. Markette kirazın kilosu 140, çileğin 170, karpuzun ise 20 lira. Yine Çankaya’da başka bir pazarda kirazın kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkabiliyor. Erik diğer pazara göre 30-50 lira daha yüksek fiyattan 150 liraya satılıyor. Yine çilek de aynı şekilde 150 liradan satışa çıkıyor. Pazara yakın bir markette ise kirazın fiyatı 250 lirayı buluyor.