'Mezar taşımı yaptırmayın’ yazıp ortadan kaybolan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 22 Eylül’de WhatsApp’ta kurduğu grupta yer alanlarla vedalaşıp, bir peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın’ notunu yazdıktan sonra ortadan kaybolan 22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.
Kumluca ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Öksüz (22), 22 Eylül Pazar günü WhatsApp üzerinden kurduğu grupta yakınlarına veda edip, bir peçetenin üzerine doğum tarihini, ölüm tarihi olarak kaybolduğu günü ve “Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın” notunu yazarak ortadan kaybolmuştu.
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan ailesi, o günden beri Halil İbrahim Öksüz’den gelecek haberi bekliyordu. Öksüz’ün cansız bedeni, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı halde bulundu.
Cesedi görenlerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Öksüz’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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