Mezar ustasından 'kriz' yorumu: 'Herkes can derdine düşmüş'
Son zamlarla fiyatı yüzde 50-60 artan mezar yapım ücretlerinin 2022 bahar aylarında sezonun açılması ile en az yüzde 60-70 zamlanarak bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkacağını belirten Kayserili mezar ustası Ali İhsan Özdoğan, "Ölümler fazla ama o kadar mezar taşına talep yok. Şu anda emekli maaşı ile ayakta duruyoruz. Herkes can derdine düşmüş" dedi.
Şu anda kendisinin mezar taşı işi yaparak değil emekli maaşı ile ayakta durduğunu belirten mezar ustası Ali İhsan Özdoğan, "Hem sezon hem de ekonomideki inişler çıkışlar nedeniyle aşağı yukarı yaklaşık 2 aydır siftahsızız, iş yapamıyoruz yani. Fiyatlar mecburen arttı, 4 bin liraya metreküpünü aldığımız mermere şu anda 10 bin lira istiyorlar. Elektrik, işçi giderleri hakeza... Fiyatlar arttı ama dediğim gibi bizim artışımız sezonu kapattığımız için ancak bahara olur" dedi.
FİYATLAR EN DÜŞÜK 1500 TL
Tek kişilik bir mezar fiyatının 1500 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıktığını belirten Özdoğan şunları söyledi:
"Tek kişilik bir mezar 1500 liradan başlar 15 bin liraya kadar, ithal malzeme kullandıysanız 20 bin liraya kadar çıkar. Çoklu olduğu zaman 3 bin liradan 30 bin liraya kadar diyelim ortalama fiyatlar. Türkiye’den çıkan mermer çok pahalı değil ama şu arkamda gördüğünüz ithal granitler var onlar dolar bazında ithal edildiği için onlara güç yetmiyor artık. Metrekare fiyatları onların ortalama 250 dolar artı KDV gibi. Valla araba süren bile önünü göremiyor, bizimki son iş. Mezar yapılsa da olur yapılmasa da olur. Manevi bir boyutu var ama yani hayat sıralamasında mezar hiçbir şey değil."
2022 baharında fiyatlardaki artışların 60-70 civarında olacağını belirten Özdoğan, "Sadece yüzde 40 gibi elektriğe zam geldi. 60’dan aşağı çıkamayız çünkü asgari ücret arttı, elektrik arttı, nakliye arttı, malzeme arttı. Geçen yıl 1.500 lira bandındaydı, tek kişilik en basit bir mezar. Bu sene aynı mezarı 2 bin 500 lira civarında yapmazsak para kazanma şansımız olmayacak" dedi.
"ÖLÜMLER FAZLA, MEZAR TAŞINA TALEP YOK"
Özdoğan, "Ölümler fazla ama o kadar mezar taşına talep yok. Şu anda emekli maaşı ile ayakta duruyoruz. Ben emekli oldum, talep de yok. Yaşamaya çalışıyoruz. Devletten hiçbir şekilde beklentimiz yok. Herkes can derdine düşmüş. Şu an için taş ne olur mermer ne olur bence çok da önemli değil. Bizim işin aslına bakarsanız ölülerle değil dirilerle. Ölen ölmüş, biz dirilerin manevi haz duyması için üstüne aksesuar yapıyoruz işin özü bu" dedi.
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