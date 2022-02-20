Mersin'de define arama amaçlı kazı sırasında çıkan patlamada bir kişi öldü
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde define aramak amacıyla yapıldığı belirtilen kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Çelebili Mahallesi Karsu mevkisinde define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Binay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma sürdürülüyor.
İlgili Haberler
- AKP'den aday adayı olmuştu, Mersin'i Halep'in 'nahiyesi' ilan etti
- Mersin'de ilk kez bulundu, bilim camiasına tanıtıldı
- Mersin'de metro projesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk treni tanıtıldı
- Tur otobüsü devrildi: 5 ölü çok sayıda yaralı
- Gülben Ergen'den 'Tarkan' paylaşımı
- Türkiye ile AB arasında 2018'den beri bir ilk yaşanacak
- Milyonları yine Cengiz ve Kolin götürdü
- 'Bir operasyon yapıldı, basına gözdağı verildi'
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...