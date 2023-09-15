Mezarlığa terk edilen bebeğin anne ve babasına gözaltı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki mezarlığa terk edilen 1 günlük erkek bebeğin anne ve babası tespit edilip gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:32
Mezarlığa terk edilen bebeğin anne ve babasına gözaltı
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İzmir'in Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda dün saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesi geldi.

Çevrede oturan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı kontrolde 1 günlük erkek bebek bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri aynı gün doğan bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü.

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, bebeğin annesinin Y.D., babasının ise Ş.T., olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bebeğin anne ve babası bugün gözaltına alındı. Y.D. ve Ş.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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İzmir bebek anne Baba gözaltı

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