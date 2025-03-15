Mezarlıkta yaptıkları paylaşım tepki çekmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı... Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı
Antalya'da yabancı uyruklu iki gencin mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı görüntüler tepki çekmişti. Gençlerin mezarlığa farklı kıyafetler ile gittiği öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü de konu hakkında açıklama yaptı.
Antalya'da yabancı uyruklu iki gencin şehir merkezindeki mezarlıkta çektiği görüntüler tepki toplamıştı. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde, gençlerin mezarlığa farklı kıyafetlerle girdiği görüldü. Ayrıca mezarlıkta kart oyunu oynadıkları anlar da yer aldı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTILAR
Yabancı uyruklu iki gencin mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği, bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
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