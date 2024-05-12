Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:00
Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Abone Ol google-news

Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C. Blokta, dün akşam saatlerinde sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu.

Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

 


acil servis haberleri Acil haberleri 112 Acil haberleri

İlgili Haberler

Bir metrekarede 55 kilo ürün yetişiyor! Bebek gibi bakılıyor...

Bir metrekarede 55 kilo ürün yetişiyor! Bebek gibi bakılıyor...
Balkonda annesinin kucağından düşen bebek öldü!

Balkonda annesinin kucağından düşen bebek öldü!
Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank... İşlem ücreti yok! 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank... İşlem ücreti yok! 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
Sevginizi en güzel şekilde ifade edin… En güzel 2024 Anneler Günü mesajları!

Sevginizi en güzel şekilde ifade edin… En güzel 2024 Anneler Günü mesajları!
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?

S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
Avrupa Şampiyonası’nda Enbiya Taha Biçer rüzgarı… Altın madalya Türkiye’nin!

Avrupa Şampiyonası’nda Enbiya Taha Biçer rüzgarı… Altın madalya Türkiye’nin!
TBMM Genel Kurulu'ndan 'yumuşama' manzaraları... Tansiyon yükseldi! AKP sıralarından sert sözler: 'Utanmaz adam', 'şeref yoksunu'

TBMM Genel Kurulu'ndan 'yumuşama' manzaraları... Tansiyon yükseldi! AKP sıralarından sert sözler: 'Utanmaz adam', 'şeref yoksunu'
Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!

Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!
Maltepe'de müdürün odasını bastı, kapıyı kırmaya çalıştı

Maltepe'de müdürün odasını bastı, kapıyı kırmaya çalıştı
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!