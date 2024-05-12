Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C. Blokta, dün akşam saatlerinde sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu.
Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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