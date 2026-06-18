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MGK bugün toplanıyor... Masada hangi başlıklar var?

MGK bugün toplanıyor... Masada hangi başlıklar var?

18.06.2026 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MGK bugün toplanıyor... Masada hangi başlıklar var?

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, İran ile ABD arasında varılan mutabakat, "terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum, planlanan yasal düzenlemeler ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün saat 15.30'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

MGK'nin haziran ayı olağan toplantısında, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakat ile kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilecek.

Toplantıda; 'terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde, sahadaki son durumun istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılması ve süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan MGK toplantısında, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak.

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